HONOR Magic9 Pro Max получит очень прочный экран

Компания HONOR раскрыла подробности о флагманском смартфоне Magic9 Pro Max, который будет официально представлены 29 сентября. Производитель подтвердил наличие дисплея с черным алмазным покрытием с 5600 слоями нитрида кремния, отражательной способностью до 1,5% и пиковой яркостью 10000 нит. Утверждается, что экран новинки будет в 25 раз устойчивее к падениям и в 15 раз устойчивее к царапинам в сравнении с обычным смартфоном.

Ранее сообщалось об аккумуляторе ёмкостью 11000 мАч, корпусе толщиной 8,1 мм и массой 227 граммов, поддержке 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, селфи-камере на 50 Мп, тройной основной камере с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), а также поддержкой гибридной системы Dual Physical SIM + Dual eSIM с двумя физическими SIM-картами и двумя eSIM.