Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент

HUAWEI отлично себя показывает не только в среде фотофлагманов, но и уверенно стоит на ногах в более бюджетном сегменте. Буквально яркий тому пример HUAWEI Nova 14 Pro — топовая модель линейки среднего класса, которая к началу 2026 года скинула в цене и её можно смело рассматривать к покупке. На то есть несколько причин: яркий дизайн, крутой набор камер и отличный экран. Есть и подводные камни, но обо всём по порядку.

Комплектация

Смартфон HUAWEI Nova 14 Pro с уже наклеенной на экран качественной защитной пленкой. Это мелочь, но она экономит время и нервы в первые дни эксплуатации.

Зарядное устройство HUAWEI SuperCharge 100 Вт. У него комбинированный порт, то есть можно подключить и USB-C и USB-A провод.

Кабель USB-A — USB-C (6A) с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge Turbo.

Защитный чехол. Вместо дешевого силикона, который желтеет через месяц, в комплекте идет жесткий прозрачный кейс.

Документация и скрепка для извлечения SIM.

Упаковка HUAWEI Nova 14 Pro выполнена в традиционном белом минимализме с золотым тиснением. Плотный картон, приятная фактура — первое впечатление работает на имидж. Внутри нас встречает богатый, по меркам 2026 года, набор:

Внешний вид

В дизайне линейки Nova компания HUAWEI продолжает гнуть свою линию, вдохновляясь космической эстетикой. И если вы из лагеря тех, кто скучал по экранам-водопадам, — ликуйте. Пока индустрия массово переходит на «плоские» грани, Nova 14 Pro остается верна изгибам.

Смартфон получил изогнутое стекло и спереди, и сзади. Благодаря этому профиль устройства кажется экстремально тонким — всего 7,78 мм. В руке гаджет лежит как влитой, будто его форму подгоняли специально под ладонь. Причем удобно лежит как в мужской, так и небольшой женской руке. Несмотря на солидный вес в 207 граммов, «кирпичом» он не ощущается. Наоборот — весьма сбалансированный смартфон.

Однако за красоту приходится платить. Корпус с плавными обводами и глянцевой спинкой получился скользким. Смартфон так и норовит «уехать» с неровной поверхности, поэтому комплектный чехол здесь не просто бонус, а необходимость.

Расцветок четыре: классические черная (матовая) и белая, розовая, а голубой кристалл. Последний вариант выглядит особенно свежо: текстура задней крышки напоминает иней на стекле или дорогой мраморный узор. Отпечатков такая поверхность не собирает совсем. Блок камер — отдельная история. Дизайнеры отошли от массивных «шайб» и вернули вертикальную овальную вставку, которую называют «звездным орбитальным кольцом». В центре вписан круг с объективами, а вспышки расположены симметрично сверху и снизу. Выглядит аккуратно и узнаваемо — с конкурентами не спутать.

Элементы управления собраны на правой грани. И вот здесь сюрприз: сканер отпечатков пальцев встроен не под экран, как мы привыкли в Pro-версиях, а в кнопку питания и это хорошо. Работает он молниеносно и точно, но с влажными пальцами может капризничать. Однако главное преимущество, что можно наклеить любое защитное стекло без боязни, что палец будет невозможно считать.

Ложка дегтя в бочке меда — влагозащита. Смартфон сертифицирован по стандарту IP65. Это значит, что он не боится пыли и дождь, но купать его в бассейне нельзя. Учитывая, что конкуренты в этом сегменте уже предлагают полноценный IP68/IP69, если вам это необходимо.

Дисплей и звук

Спереди нас встречает экран с минимальными рамками и характерная «пилюля» выреза под две фронтальные камеры. Это не просто дань моде, а функциональный элемент для качественных селфи и разблокировки по лицу. Экран классный: 6,78-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2776 × 1224 точки. Плотность пикселей составляет 449 ppi, так что даже если вы будете разглядывать шрифты под лупой — «лесенок» не найдете.Главный технический апгрейд по сравнению с прошлым поколением — полноценная технология LTPO. Экран теперь умеет динамически менять частоту обновления от 1 до 120 Гц. Читаете книгу или смотрите на Always On Display — частота падает до минимума, экономит батарею. Листаете меню — мгновенные 120 Гц. Всё работает плавно и бесшовно.

Заявленная пиковая яркость — 1200 нит. Да, это не рекордные цифры для 2026 года (флагманы давно улетели за 2–3 тысячи), но для жизни этого более чем достаточно. В помещении яркость комфортная (около 560 нит в ручном режиме), а на солнце автоматика выкручивает подсветку так, что текст остается читаемым.Изогнутые края экрана дают эффект бесшовности, но будьте готовы к фантомным нажатиям — иногда ладонь все же задевает сенсор. Сверху по центру расположился крупный вырез-«пилюля» под две фронтальные камеры. Он заметнее, чем обычная точка, но к нему быстро привыкаешь, да и функциональность того стоит.

Для чувствительных глаз предусмотрели ШИМ-затемнение на частоте 2160 Гц. Мерцания нет даже на низкой яркости, глаза не устают.Аудиосистема здесь неплохая. Это стерео за которое отвечает основной динамик снизу и разговорный сверху. Звучат они громко и чисто, но нижний спикер все же доминирует.

Железо и софт

Сердцем смартфона стал процессор собственной разработки — предположительно Kirin 8020. Это 7-нанометровый чипсет, о котором пока мало официальной информации, но судя по тестам, это крепкий «середняк», метящий в высшую лигу.В AnTuTu он выбивает около 1 миллиона баллов — не рекордные цифры, но для жизни их хватает с головой. Интерфейс EMUI летает, приложения открываются мгновенно, а микрофризов нет и в помине. Во многом это заслуга большого объема памяти: здесь установлено 12 ГБ оперативной и щедрые 512 ГБ постоянной. Слота под microSD нет, но с таким накопителем он и не нужен.

В играх Kirin звезд с неба не хватает, но держится достойно. Популярные шутеры вроде PUBG Mobile или Call of Duty идут на высоких настройках графики с комфортным фреймрейтом. А вот более требовательные проекты всё же лучше запускать на средних настройках графики, чтобы не было просадок.Зато система охлаждения отрабатывает на отлично — даже спустя полчаса баталий корпус становится лишь теплым, а троттлинга тесты практически не фиксируют. Стабильность — конек чипов Kirin.

Работает Nova 14 Pro под управлением EMUI 15. Визуально система отличная: плавная и интуитивная. Иконки, папки, шторки — всё на своих местах. Сервисов Google из коробки нет, но это не проблема. В AppGallery есть большинство ежедневно используемых приложений. А YouTube и прочее легко запускается через GBox.

Камера

Основной: 50 Мп с RYYB-сенсором (он захватывает больше света) и, внимание, физической переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0. Есть оптическая стабилизация (OIS).

Телевик: 12 Мп, честный 3-кратный оптический зум, OIS.

Ультраширик: 8 Мп с углом обзора 112 градусов и автофокусом.

Датчик цвета: специальный сенсор, который следит за тем, чтобы трава была зеленой, а небо — голубым, а не наоборот.

Серия Nova всегда позиционировалась как решение для молодежи и блогеров, поэтому на камерах здесь не экономили. Более того, некоторые технологии перекочевали сюда прямиком из флагманских Pura. Набор модулей следующий:Фишка — переменная диафрагма. Это не маркетинг: лепестки объектива действительно смыкаются и размыкаются. Днем это дает отличную резкость по всему полю кадра (на f/2.0–f/4.0), а вечером, открываясь до f/1.4, камера видит то, что вам может быть сложно заметить,

Наличие 3-кратного оптического зума в этом сегменте — жирный плюс. Снимает он отлично: портреты, архитектура, детали — всё резкое и «вкусное». А вот с гибридным зумом ситуация интересная. 5-кратное приближение (цифровое) работает на удивление здорово, днем можно смело пользоваться. А вот 2-кратный кроп с основной камеры иногда капризничает — встречаются смазы, даже если смартфон зафиксирован.

Ультраширик на 8 Мп — слабое звено. Днем он выдает неплохие панорамы, но чудес не ждите: детализация средняя, а по краям заметно мыло. А вот портреты и селфи здесь «на все бабки»: отлично идеально отделяет волосы от заднего плана и довольно мягко ретуширует кожу.

Фронтальная камера мощная. Здесь два объектива: основной на 60 Мп и дополнительный 8 Мп для зума. Есть автофокус, угол обзора можно менять, а качество снимков не хуже, чем на основной модуль.

Батарея

Что касается видео, смартфон пишет 4K 60 FPS на основную камеру, а вот максимальное разрешение для остальных объективов 4K 30 FPS.В изящный корпус толщиной менее 8 мм инженеры упаковали кремний-углеродную батарею на 5500 мАч. При этом смартфон стал даже легче предшественника. Конечно это не рекорд, есть и более ёмкие АКБ при схожих габаритах, но это удел флагманов.При моем сценарии (мессенджеры, YouTube, немного камеры и музыки) смартфон выдает стабильные 6–7 часов работы экрана. К ночи обычно остается еще 25–30%.Скорость зарядки высокая: за 15 минут восполняется с 0 до 50%, а на полную зарядку уходит около 40–45 минут. Единственное, где сэкономили, так это на беспроводной зарядке. Её здесь просто нет, что странно, в сегменте «субфлагманов» многие конкуренты эту функцию уже предлагают.

Итог

HUAWEI Nova 14 Pro — это смартфон, который очень старается быть флагманом, и во многом у него это получается. Он красивый, тактильно приятный и снимает портреты лучше, чем многие устройства в два раза дороже. HUAWEI нащупала хороший баланс, дав топовый экран, быструю зарядку и уникальные фишки камеры (переменная диафрагма, крутые селфи), сэкономив на вещах, которые многим не так важны (беспроводная зарядка, влагозащита IP68).Если вы ищете стильный смартфон для создания контента, ведете блог или просто любите качественные портреты и селфи — Nova 14 Pro станет отличным выбором.