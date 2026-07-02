iPhone 18 Pro Max получит батарею на 5425 мАч

Разница между регионами объясняется тем, что физический слот SIM-карты занимает дополнительное внутреннее пространство, которое можно использовать под батарею в eSIM-версиях. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 Ultra по ёмкости батареи на бумаге находится примерно на уровне iPhone 17 Pro Max, однако в реальных сценариях автономность у него обычно чуть ниже. При этом Galaxy S27 Ultra, по слухам, может получить аккумулятор на 5500 мАч, что станет первым значительным увеличением батареи для линейки Ultra со времён Galaxy S20 Ultra в 2020 году. На этом фоне предполагаемые 5425 мАч у iPhone 18 Pro Max в версии с eSIM выглядят особенно интересно, учитывая традиционно высокую оптимизацию Apple и акцент на софтверные фишки, которые продлевают автономность смартфона в течение дня.