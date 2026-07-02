iPhone 18 Pro Max получит батарею на 5425 мАч

Инсайдер утверждает, что iPhone 18 Pro Max получит более аккумуляторную батарею большей ёмкости, причём эта ёмкость будет немного отличаться в зависимости от региона. Европейская и глобальная версия, которые сохранят физический слот для nano-SIM, якобы получат батарею на 5235 мАч. Это примерно на 412 мАч больше, чем у iPhone 17 Pro Max, то есть около 8,5%. Американская версия, которая, как ожидается, полностью перейдёт на eSIM, может получить аккумулятор на 5425 мАч вместо 5088 мАч, что означает прирост примерно на 6,6%. Эти показатели совпадают с более ранними утечками инсайдера Digital Chat Station, который также намекал, что Pro Max впервые преодолеет отметку в 5000 мАч.

Разница между регионами объясняется тем, что физический слот SIM-карты занимает дополнительное внутреннее пространство, которое можно использовать под батарею в eSIM-версиях. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 Ultra по ёмкости батареи на бумаге находится примерно на уровне iPhone 17 Pro Max, однако в реальных сценариях автономность у него обычно чуть ниже. При этом Galaxy S27 Ultra, по слухам, может получить аккумулятор на 5500 мАч, что станет первым значительным увеличением батареи для линейки Ultra со времён Galaxy S20 Ultra в 2020 году. На этом фоне предполагаемые 5425 мАч у iPhone 18 Pro Max в версии с eSIM выглядят особенно интересно, учитывая традиционно высокую оптимизацию Apple и акцент на софтверные фишки, которые продлевают автономность смартфона в течение дня.