Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту

Правее от него индикатор видеосъемки и двойная светодиодная вспышка. Представлен в трех разных расцветках: галактический черный, ледяной белый и морской зеленый. У первых двух крышка с рисунком под мрамор.
Телефон качественно собран, высокая жесткость и качественные материалы. Получен сертификат SGC с пятью звездами, выдерживая падения с полутораметровой высоты. Не боится горячей воды под давлением и погружения на глубину до полутора метров. Класс IP68/IP69.
Лицевая сторона Tecno CAMON 40 Pro 5G защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Края загнуты и это дополняется загнутой крышкой. Тактильно корпус ощущается очень тонки и легким.
Справа кнопка включения и раздельный регулятор громкости. На левой грани дополнительная кнопка ярко-красного цвета, отвечающая за быструю активацию голосового помощника Ella. В настройках его можно будет изменить на нужную команду.
На нижнем торце выдвижной лоток для двух nanoSIM. Разъем USB-C, решетка динамика, микрофон. На верхнем ИК-датчик с возможностью использования в качестве пульта ДУ для техники, дополнительный динамик и микрофон шумоподавления.
На лицевой панели компактный островок фронтальной камеры. Программно он обыгран в виде динамического острова с выводом системных уведомлений. Разговорная решетка вдоль торца.
Частота обновления 144 Гц. Демонстрировалась высокая плавность картинки в играх, при пролистывании страниц и переключении интерфейса. В настройках несколько можно выбрать фиксированную частоту или автоматическое переключение в зависимости от типа выводимого контента. Поддерживается ночной режим, есть встроенная защита глаз.
Высокопроизводительный процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с разгоном. Выполнен по 4 нм техпроцессу. Четыре ядра Cortex-A78 и четыре Cortex-A55, графика Mali-G615 MC2. Высокие настройки в играх PUBG, Genshin Impact и CoD. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался.
На выбор есть версии с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5x. Объем может быть расширен вдвое за счет встроенного накопителя. Во всех идет накопитель объемом 256 Гбайт типа UFS 2.2. Поддержки установки карты памяти нет.
Установлены 4G и 5G, проверена была работа с SIM-картами российских операторов. Проблем с качеством приема не заметили. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Отлично себя показал как автомобильный навигатор, короткое время на холодный старт и точное позиционирование.
Основной модуль SONY с разрешением 50 Мп, устанавливаемый в дорогие смартфоны. Диафрагма F/1.8. Фазовая фокусировка и оптический стабилизатор. Дополнительно идет 8 Мп GalaxyCore с фазовым фокусом и широким углом обзора. В приложении камеры доступен выбор режимов и настроек. При съемке используются ИИ-технологии для постобработки с улучшением качества снимков.
Высокая детализация и резкость по краям снимка. Цвета не искажает, картинка получается на уровне флагманов. Фокусировка проходит быстро. Детализация сохраняется при съемке в ночное время. Мелкие объекты не смазывает. Для портретов доступна дополнительная ретушь, можно задействовать ИИ с изменением внешность под заданные параметры.
Видео снимает с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду. В видео также можно включать обработку «на лету». У фронтальной камеры разрешение 50 Мп, качество съемки на ней понравилось.
Редактирование фото с удалением объектов и людей, повышение качества съемки, генератор обоев на основе изображений и запросов. Генерация текста по запросу, редактирование в разных стилях. Можно решать уроки по разным предметам. Искать по изображению в сети, переводить текст, расшифровывать голосовые записи.