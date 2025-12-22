Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту

Линейка Tecno Camon 40 включает четыре модели, объединяет их поддержка ИИ технологий со встроенным голосовым ассистентом Ella с поддержкой русского языка, схожий дизайн с вертикальным блоком камер и изогнутым дисплеем AMOLED с поддержкой частоты 144 Гц, 50 Мп основная камера SONY с оптической стабилизацией, защита от пыли и влаги IP68/IP69. Мы детально изучили Tecno CAMON 40 Pro 5G на платформе MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем объемом 256 Гбайт.

Комплектация

Коробка из плотного картона в оформлении которой также акцентируется поддержка Tecno AI. Комплект включает зарядное устройство мощностью 45 Вт, зарядный кабель и документацию. Данная модель сопровождается 2-летней гарантией производителя.

Внешний вид

У смартфона интересное исполнение блока основной камеры, расположенные вертикально в ряд и сам он обыгран плавным выступом и сужающимся вдоль боковой грани. Смотрится лучше, чем распространённое исполнение с островком и «конфорками» на нем.

Правее от него индикатор видеосъемки и двойная светодиодная вспышка. Представлен в трех разных расцветках: галактический черный, ледяной белый и морской зеленый. У первых двух крышка с рисунком под мрамор.

Телефон качественно собран, высокая жесткость и качественные материалы. Получен сертификат SGC с пятью звездами, выдерживая падения с полутораметровой высоты. Не боится горячей воды под давлением и погружения на глубину до полутора метров. Класс IP68/IP69.

Лицевая сторона Tecno CAMON 40 Pro 5G защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Края загнуты и это дополняется загнутой крышкой. Тактильно корпус ощущается очень тонки и легким.

Справа кнопка включения и раздельный регулятор громкости. На левой грани дополнительная кнопка ярко-красного цвета, отвечающая за быструю активацию голосового помощника Ella. В настройках его можно будет изменить на нужную команду.

На нижнем торце выдвижной лоток для двух nanoSIM. Разъем USB-C, решетка динамика, микрофон. На верхнем ИК-датчик с возможностью использования в качестве пульта ДУ для техники, дополнительный динамик и микрофон шумоподавления.

На лицевой панели компактный островок фронтальной камеры. Программно он обыгран в виде динамического острова с выводом системных уведомлений. Разговорная решетка вдоль торца.

Экран

Используется AMOLED-матрица с диагональ. 6.78 дюймов с разрешением 2436х1080 пикселей. У экрана Tecno CAMON 40 Pro 5G высокая контрастность и яркость. Согласно проведенным замерам превышала 630 КД/М2. При этом в пике на солнце повышается до 1300 КД/М2. В итоге отличная читаемость на улице и в помещении. Насыщенный черный цвет, хорошо настроенная цветопередача с возможностью выбора между несколькими профилями.

Частота обновления 144 Гц. Демонстрировалась высокая плавность картинки в играх, при пролистывании страниц и переключении интерфейса. В настройках несколько можно выбрать фиксированную частоту или автоматическое переключение в зависимости от типа выводимого контента. Поддерживается ночной режим, есть встроенная защита глаз.

Платформа

Высокопроизводительный процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с разгоном. Выполнен по 4 нм техпроцессу. Четыре ядра Cortex-A78 и четыре Cortex-A55, графика Mali-G615 MC2. Высокие настройки в играх PUBG, Genshin Impact и CoD. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался.

На выбор есть версии с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5x. Объем может быть расширен вдвое за счет встроенного накопителя. Во всех идет накопитель объемом 256 Гбайт типа UFS 2.2. Поддержки установки карты памяти нет.

Аккумулятор

Установлены 4G и 5G, проверена была работа с SIM-картами российских операторов. Проблем с качеством приема не заметили. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Отлично себя показал как автомобильный навигатор, короткое время на холодный старт и точное позиционирование.Емкость встроенного аккумулятора у Tecno CAMON 40 Pro 5G составляет 5200 мАч. В синтетической нагрузке с яркостью на уровне 60% проработал беспрерывно 10 часов. На весь день в типовой эксплуатации хватит с запасом. В комплекте идет блок питания мощностью 45 Вт. Полный цикл с ним занимает 55 минут.

Камера

Основной модуль SONY с разрешением 50 Мп, устанавливаемый в дорогие смартфоны. Диафрагма F/1.8. Фазовая фокусировка и оптический стабилизатор. Дополнительно идет 8 Мп GalaxyCore с фазовым фокусом и широким углом обзора. В приложении камеры доступен выбор режимов и настроек. При съемке используются ИИ-технологии для постобработки с улучшением качества снимков.

Высокая детализация и резкость по краям снимка. Цвета не искажает, картинка получается на уровне флагманов. Фокусировка проходит быстро. Детализация сохраняется при съемке в ночное время. Мелкие объекты не смазывает. Для портретов доступна дополнительная ретушь, можно задействовать ИИ с изменением внешность под заданные параметры.

Видео снимает с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду. В видео также можно включать обработку «на лету». У фронтальной камеры разрешение 50 Мп, качество съемки на ней понравилось.

Софт

Операционная система Android 15 с фирменной оболочкой HiOS. Доступно большое количество функции ИИ, которые корректно работали в России, включая голосовой помощник Ella.

Редактирование фото с удалением объектов и людей, повышение качества съемки, генератор обоев на основе изображений и запросов. Генерация текста по запросу, редактирование в разных стилях. Можно решать уроки по разным предметам. Искать по изображению в сети, переводить текст, расшифровывать голосовые записи.

Итоги

Tecno CAMON 40 Pro 5G – смартфон среднего ценового сегмента с высоким уровнем быстродействия, ярким AMOLED с частотой обновления 144 Гц, длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, продвинутый ИИ с русским языком, 50 Мп основная и фронтальная камера с высоким качеством съемки. Все в корпусе с привлекательным внешним исполнением с защитой от влаги и пыли.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".