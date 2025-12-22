Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту

Линейка Tecno Camon 40 включает четыре модели, объединяет их поддержка ИИ технологий со встроенным голосовым ассистентом Ella с поддержкой русского языка, схожий дизайн с вертикальным блоком камер и изогнутым дисплеем AMOLED с поддержкой частоты 144 Гц, 50 Мп основная камера SONY с оптической стабилизацией, защита от пыли и влаги IP68/IP69. Мы детально изучили Tecno CAMON 40 Pro 5G на платформе MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем объемом 256 Гбайт.

Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G

Комплектация

Коробка из плотного картона в оформлении которой также акцентируется поддержка Tecno AI. Комплект включает зарядное устройство мощностью 45 Вт, зарядный кабель и документацию. Данная модель сопровождается 2-летней гарантией производителя.

комплектация Tecno CAMON 40 Pro 5G

Внешний вид

У смартфона интересное исполнение блока основной камеры, расположенные вертикально в ряд и сам он обыгран плавным выступом и сужающимся вдоль боковой грани. Смотрится лучше, чем распространённое исполнение с островком и «конфорками» на нем.

внешний вид Tecno CAMON 40 Pro 5G

Правее от него индикатор видеосъемки и двойная светодиодная вспышка. Представлен в трех разных расцветках: галактический черный, ледяной белый и морской зеленый. У первых двух крышка с рисунком под мрамор.

внешний вид Tecno CAMON 40 Pro 5G

Телефон качественно собран, высокая жесткость и качественные материалы. Получен сертификат SGC с пятью звездами, выдерживая падения с полутораметровой высоты. Не боится горячей воды под давлением и погружения на глубину до полутора метров. Класс IP68/IP69.

внешний вид Tecno CAMON 40 Pro 5G

Лицевая сторона Tecno CAMON 40 Pro 5G защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Края загнуты и это дополняется загнутой крышкой. Тактильно корпус ощущается очень тонки и легким.

внешний вид Tecno CAMON 40 Pro 5G

Справа кнопка включения и раздельный регулятор громкости. На левой грани дополнительная кнопка ярко-красного цвета, отвечающая за быструю активацию голосового помощника Ella. В настройках его можно будет изменить на нужную команду.

внешний вид Tecno CAMON 40 Pro 5G

На нижнем торце выдвижной лоток для двух nanoSIM. Разъем USB-C, решетка динамика, микрофон. На верхнем ИК-датчик с возможностью использования в качестве пульта ДУ для техники, дополнительный динамик и микрофон шумоподавления.

внешний вид Tecno CAMON 40 Pro 5G

На лицевой панели компактный островок фронтальной камеры. Программно он обыгран в виде динамического острова с выводом системных уведомлений. Разговорная решетка вдоль торца.

внешний вид Tecno CAMON 40 Pro 5G

Экран

Используется AMOLED-матрица с диагональ. 6.78 дюймов с разрешением 2436х1080 пикселей. У экрана Tecno CAMON 40 Pro 5G высокая контрастность и яркость. Согласно проведенным замерам превышала 630 КД/М2. При этом в пике на солнце повышается до 1300 КД/М2. В итоге отличная читаемость на улице и в помещении. Насыщенный черный цвет, хорошо настроенная цветопередача с возможностью выбора между несколькими профилями.

экран Tecno CAMON 40 Pro 5G

Частота обновления 144 Гц. Демонстрировалась высокая плавность картинки в играх, при пролистывании страниц и переключении интерфейса. В настройках несколько можно выбрать фиксированную частоту или автоматическое переключение в зависимости от типа выводимого контента. Поддерживается ночной режим, есть встроенная защита глаз.

экран Tecno CAMON 40 Pro 5G

Платформа

платформа Tecno CAMON 40 Pro 5G

Высокопроизводительный процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с разгоном. Выполнен по 4 нм техпроцессу. Четыре ядра Cortex-A78 и четыре Cortex-A55, графика Mali-G615 MC2. Высокие настройки в играх PUBG, Genshin Impact и CoD. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался.

платформа Tecno CAMON 40 Pro 5G

На выбор есть версии с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5x. Объем может быть расширен вдвое за счет встроенного накопителя. Во всех идет накопитель объемом 256 Гбайт типа UFS 2.2. Поддержки установки карты памяти нет.

платформа Tecno CAMON 40 Pro 5G

Установлены 4G и 5G, проверена была работа с SIM-картами российских операторов. Проблем с качеством приема не заметили. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Отлично себя показал как автомобильный навигатор, короткое время на холодный старт и точное позиционирование.

Аккумулятор

Емкость встроенного аккумулятора у Tecno CAMON 40 Pro 5G составляет 5200 мАч. В синтетической нагрузке с яркостью на уровне 60% проработал беспрерывно 10 часов. На весь день в типовой эксплуатации хватит с запасом. В комплекте идет блок питания мощностью 45 Вт. Полный цикл с ним занимает 55 минут.

аккумулятор Tecno CAMON 40 Pro 5G

Камера

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

Основной модуль SONY с разрешением 50 Мп, устанавливаемый в дорогие смартфоны. Диафрагма F/1.8. Фазовая фокусировка и оптический стабилизатор. Дополнительно идет 8 Мп GalaxyCore с фазовым фокусом и широким углом обзора. В приложении камеры доступен выбор режимов и настроек. При съемке используются ИИ-технологии для постобработки с улучшением качества снимков.

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

Высокая детализация и резкость по краям снимка. Цвета не искажает, картинка получается на уровне флагманов. Фокусировка проходит быстро. Детализация сохраняется при съемке в ночное время. Мелкие объекты не смазывает. Для портретов доступна дополнительная ретушь, можно задействовать ИИ с изменением внешность под заданные параметры.

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

Видео снимает с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду. В видео также можно включать обработку «на лету». У фронтальной камеры разрешение 50 Мп, качество съемки на ней понравилось.

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

камера Tecno CAMON 40 Pro 5G

Софт

Операционная система Android 15 с фирменной оболочкой HiOS. Доступно большое количество функции ИИ, которые корректно работали в России, включая голосовой помощник Ella.

софт Tecno CAMON 40 Pro 5G

Редактирование фото с удалением объектов и людей, повышение качества съемки, генератор обоев на основе изображений и запросов. Генерация текста по запросу, редактирование в разных стилях. Можно решать уроки по разным предметам. Искать по изображению в сети, переводить текст, расшифровывать голосовые записи.

софт Tecno CAMON 40 Pro 5G

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTecno CAMON 40 Pro 5G – смартфон среднего ценового сегмента с высоким уровнем быстродействия, ярким AMOLED с частотой обновления 144 Гц, длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, продвинутый ИИ с русским языком, 50 Мп основная и фронтальная камера с высоким качеством съемки. Все в корпусе с привлекательным внешним исполнением с защитой от влаги и пыли.
Tecno CAMON 40 Pro 5G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить переменную диафрагму…
Apple никогда не спешила внедрять самые свежие технологические стандарты, которые конкуренты оттачивали г…
Официально: iQOO Neo 11 получит ОЗУ LPDDR5X Ultra…
Бренд iQOO раскрыл новые параметры смартфона iQOO Neo 11, релиз которого запланирован на 30 октября. Итак…
Redmi K90 Pro Max показали на фото и рендерах…
В сети появились фото и официальные изображения смартфона Redmi K90 Pro Max, официальный релиз которого н…
Apple готовит к релизу iPhone Air с двумя камерами…
iPhone Air стал настоящим инженерным достижением — Apple удалось вопреки всем ожиданиям создать флагман, …
Во флагманских смартфонах вновь появится microSD…
Слот microSD долго оставался простым и доступным способом расширить встроенную память смартфона без необх…
OnePlus 15 получит экран с ультратонкими рамками …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 15, который будет представлен…
Samsung Galaxy A07 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Опубликованы примеры фото с OnePlus 15R…
Авторитетный информатор Йогеш Брар опубликовал фотографии, сделанные на основную камеру еще не представле…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor