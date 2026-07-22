Nokia 300 4G Powerbank получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный инсайдер smashx_60, специализирующийся на устройствах компании HMD, раскрыл подробности о кнопочном телефоне Nokia 300 4G Powerbank. Сообщается, что аппарат получит батарею ёмкостью 3750 мАч, интерфейс USB-C-порт, поддержку 10-Вт проводной и 5-Вт обратной проводной зарядок, 2,4-дюймовый экран, яркий светодиодный фонарик, 3,5-мм аудиогнезд для наушников, FM-радио и три расцветки корпуса.

Ранее был подтвержден скорый выход телефона Nokia 102 4G (2026), который должны оснастить 1,8-дюймовым LCD-дисплеем, 0,3-Мп камерой, 64 МБ ОЗУ, 128 МБ встроенной памяти, съемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0 и Dual LTE, а также защитой от брызг и пыли по стандарту IP52.