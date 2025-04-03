Apple всё ещё работает над тактильными кнопками

Главной проблемой на данном этапе остаётся высокая вероятность ложных срабатываний, когда кнопки реагируют даже на случайные прикосновения. Кроме того, текущие прототипы не обладают достаточной чувствительностью и не обеспечивают нужного отклика. Вопрос стоимости при этом не стоит — Apple больше заботит тактильное восприятие и надёжность работы. Компания стремится сделать эти кнопки максимально удобными, чтобы пользователи ощущали их так же естественно, как физические. Основное преимущество такой технологии в возможности программировать разные действия в зависимости от силы нажатия. Также отсутствие механических деталей снижает износ и повышает защиту от влаги и пыли. Однако Apple пока не привязывает эту разработку к конкретной модели iPhone — сейчас компания сосредоточена на доработке технологии, и только когда она будет полностью готова, её начнут внедрять в серийные устройства.