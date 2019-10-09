Apple запатентовала систему складных линз для будущих iPhone

Инновации объективов камер смартфонов встречаются редко, и по уважительной причине - у тонких смартфонов просто нет места для более крупных или более сложных объективов. Но с недавними патентами Apple, это может скоро измениться.

Компания запатентовала «систему складных линз». Это сложная система линзовых элементов и призм для перенаправления света в датчик, который будет располагаться ниже. В патенте также упоминается полнокадровое эквивалентное фокусное расстояние 80-200 мм. Это позволит лучше захватывать детали с удаленных объектов. Но чтобы добиться большего фокусного расстояния, линза, как правило, должна расти и физически. Но если можно будет использовать технологию из нового патента Apple, будущие айфоны могут предложить мощные телеобъективы без увеличения выступа камер.