Apple запатентовала смартфон с полноэкранным дисплеем

Apple получила патент, поданный еще в 2016 году на таинственный смартфон, что сделало несколько интересных открытий.

В патенте видно, что у телефона будет экран от края до края, и в отличие от новых моделей iPhone, на нем не будет ни каких вырезов. Будет интересно посмотреть, где и как Apple планирует разместить селфи-камеру.

Одной из вероятностей может быть экранная фронтальная камера, как у Galaxy A8s. В устройстве Samsung используется дисплей Infinity O с отверстием в верхнем правом углу для размещения камеры для селфи. Задняя панель телефона Apple слегка изогнута с двумя камерами в правом верхнем углу - горизонтально. Это устройство Apple также оснащено 3,5-мм разъемом для наушников и зарядным портом для iPhone 4 в нижней части. Правый позвоночник телефона имеет качель громкости, в то время как кнопка питания, кажется, на верхнем краю. К сожалению, патент не раскрывает технические характеристики телефона. Несмотря на то, что панель дисплея полностью современна, ее общий дизайн явно устарел. Возникает вопрос, будет ли производитель iPhone когда-либо запускать устройство?