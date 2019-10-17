Apple запатентовала умное кольцо для управления своими гаджетами

Apple очень преуспела в бизнесе носимых устройств со своими Apple Watch, AirPods, а также грядущей гарнитурой Apple Glasses AR. Но похоже, что компания работает над еще одним гаджетом.

Apple запатентовала кольцо с сенсорным экраном, которое оснащено процессором, перезаряжаемый источником питания и беспроводным приемопередатчиком. Кольцо, надетое на один палец, может использоваться для управления действием на другом устройстве, таком как iPhone или iPad, нажатием пальца, голосовой командой или жестом руки. Другими словами, Apple Ring не будет самостоятельным продуктом.

Будущие Apple Glasses могут показаться идеальным устройством, которым можно управлять с помощью Apple Ring. Хотя пользователи могут активировать определенные функции на гарнитуре, нажав на подушку на боковой стороне очков, кольцо, надетое на палец пользователя, может упростить их использование. Если Apple планирует использовать такой аксессуар для своих очков, мы можем увидеть кольцо уже в первом квартале 2020 года.