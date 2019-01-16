Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Устройства обеспечивают дополнительно не менее 20 часов для различных случаев использования.

Доступные в черном и белом цвете, новые чехлы Smart Battery совместимы с зарядными устройствами, сертифицированными Qi, что означает, что вы можете заряжать iPhone и чехол одновременно. Интеллектуальное состояние батареи будет отображаться на экране блокировки iPhone и в Центре уведомлений, когда у вас включен чехол для батареи.

Его можно заряжать быстрее, используя зарядные устройства, совместимые с USB-PD, и он поддерживает аксессуары Lightning, такие как EarPods с Lightning Connector. Новинка стоит $ 199.