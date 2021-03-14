Apple запускает производство iPhone 12 в Индии

Ранее было известно, что компания Apple планирует начать производство смартфонов серии iPhone 12 в Индии. На днях Apple подтвердила о том, что начнет производство в стране. Выход на рынок Индии с миллиардным населением, обеспечит компании Apple экономический рост и позволит заработать компании в кротчайшие сроки. Производство устройств iPhone 12 в Индии будет осуществляться на заводе Foxconn в штате Тамилнад.

Apple продолжит инвестировать в данный регион. Это благоприятно скажется на экономике Индии и региона в целом. Будут созданы новые рабочие места для местных жителей.
Комментарии и отзывы Apple iPhone 12
Обзоры:
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Новости:
Представлены смартфоны OPPO F19 Pro и F19 Pro+

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями F19 Pro и F19 Pro+, которые построены на аппаратн...
Samsung Galaxy A52 засветился в Google Play Console

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A52 5G, выход которого...
Представлен смартфон Moto G10

Компания Motorola представила сегодня не только смартфон Moto G30, но и более простую модель Moto G10. Но...
Лучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FEЛучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FE
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L форматеОбзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Meizu Watch получил поддержку LTE...
Meizu Watch получил поддержку LTEВ преддверии анонса, часы Meizu Watch были замечены на веб-сайте Китайского центра сертификации качества,...
В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвин...
В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвинАвторитетный искатель утечек Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях топового смартфона S...
Подтверждено существование смартфона Rea...
Подтверждено существование смартфона ReaКомпания Realme официально подтвердила факт существования топового смартфона Realme GT 5G, слухи о которо...
Смартфон ZTE S30 Pro получит 144-Гц OLED...
Смартфон ZTE S30 Pro получит 144-Гц OLEDКомпания ZTE опубликовала пару тизеров, посвященных еще не представленному официально смартфону S30 Pro. ...
Смартфоны серии Meizu 18 анонсируют 3 ма...
Смартфоны серии Meizu 18 анонсируют 3 маВ честь 18-летия компании Meizu анонсирует серию смартфонов Meizu 18. Дата анонса запланирована на 3 март...
Представлена 3D-карта Colourful iGame Ge...
Представлена 3D-карта Colourful iGame GeКомпания Colourful пополнил ассортимент графических адаптеров RTX 3060 Ti моделями iGame GeForce RTX 3060...
Acer ENDURO N7 - ноутбук для работы в эк...
Acer ENDURO N7 - ноутбук для работы в экКомпания Acer представила ноутбук для работы в экстремальных условиях ENDURO N7. ...
Смартфон Realme V11 5G оценен в $115 ...
Смартфон Realme V11 5G оценен в $115 Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов с поддержкой сетей 5G моделью Realme V11 5G. Н...
Смартфон Xiaomi Mi 10S оценен в 535 долл...
Смартфон Xiaomi Mi 10S оценен в 535 доллКитайские источники сообщают о том, что компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на новень...
Лучшие графические планшеты. Trust Panor...
Лучшие графические планшеты. Trust PanorГрафические планшеты необходимы для создания детализированных рисунков. Неотъемлемым атрибутом этих устро...
Флагман Meizu 18 раскупили за полчаса ...
Флагман Meizu 18 раскупили за полчаса Компания Meizu похвасталась успехами флагманских смартфонов Meizu 18, которые сегодня появились в продаже...
Realme Narzo 20 второй телефон компании ...
Realme Narzo 20 второй телефон компании Китайский производитель смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в сентябре 2020 год...
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиямиОбзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублейОбзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей
Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor