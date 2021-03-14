Apple запускает производство iPhone 12 в Индии

Ранее было известно, что компания Apple планирует начать производство смартфонов серии iPhone 12 в Индии. На днях Apple подтвердила о том, что начнет производство в стране. Выход на рынок Индии с миллиардным населением, обеспечит компании Apple экономический рост и позволит заработать компании в кротчайшие сроки. Производство устройств iPhone 12 в Индии будет осуществляться на заводе Foxconn в штате Тамилнад.

Apple продолжит инвестировать в данный регион. Это благоприятно скажется на экономике Индии и региона в целом. Будут созданы новые рабочие места для местных жителей.