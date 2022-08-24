Apple запустила программу самостоятельного ремонта MacBook Air и MacBook Pro

Пользователям сначала придется ознакомиться с руководством по ремонту, прежде чем принять решение о посещении магазина самообслуживания для заказа инструментов и запчастей. Арендные комплекты для самостоятельного ремонта будут доступны за 49 долларов для пользователей, которые хотят отремонтировать неисправный MacBook Air или Pro за один ремонт. Набор инструментов будет доступен пользователям в течение недели с бесплатной доставкой. У пользователей также будет возможность отправить неисправные детали Apple на переработку. Позже в этом году Apple запустит программу в других странах, начиная с Европы. Компания заявляет: «Для подавляющего большинства клиентов, у которых нет опыта ремонта электронных устройств, посещение профессионального поставщика услуг по ремонту с сертифицированными техническими специалистами, которые используют оригинальные детали Apple, является самым безопасным и надежным способом получить ремонт».