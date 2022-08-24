Apple запустила программу самостоятельного ремонта MacBook Air и MacBook Pro

Сегодня Apple объявила о запуске программы самостоятельного ремонта для моделей MacBook Air и MacBook Pro. Пользователи смогут получить руководства по ремонту, а также оригинальные запчасти и инструменты Apple через магазин самообслуживания Apple Repair Store. Программа самостоятельного ремонта Apple доступна для всех моделей MacBook Air и MacBook Pro с процессорами серии M1 компании. По заявлению Apple, пользователи получат более десятка различных видов ремонта для каждой отдельной модели. Этот ремонт будет включать в себя дисплей, верхний корпус, аккумулятор, трекпад и многое другое. Это не первый случай, когда Apple вводит самостоятельный ремонт своих продуктов. Компания также предлагает услугу для моделей iPhone 12 и iPhone 13 с начала этого года. Отныне ремонтная служба будет работать для моделей MacBook Air и MacBook Pro так же, как и для iPhone.

Пользователям сначала придется ознакомиться с руководством по ремонту, прежде чем принять решение о посещении магазина самообслуживания для заказа инструментов и запчастей. Арендные комплекты для самостоятельного ремонта будут доступны за 49 долларов для пользователей, которые хотят отремонтировать неисправный MacBook Air или Pro за один ремонт. Набор инструментов будет доступен пользователям в течение недели с бесплатной доставкой. У пользователей также будет возможность отправить неисправные детали Apple на переработку. Позже в этом году Apple запустит программу в других странах, начиная с Европы. Компания заявляет: «Для подавляющего большинства клиентов, у которых нет опыта ремонта электронных устройств, посещение профессионального поставщика услуг по ремонту с сертифицированными техническими специалистами, которые используют оригинальные детали Apple, является самым безопасным и надежным способом получить ремонт».
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