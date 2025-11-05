Apple запустила производство недорогого MacBook Air

По информации западных инсайдеров, столь ожидаемый недорогой MacBook от компании Apple может выйти уже в ближайшие месяцы, чтобы составить конкуренцию хромбукам и бюджетным ноутбукам на Windows. По имеющимся данным, устройство уже находится на ранней стадии производства и проходит активное тестирование, что подтверждает близость его официального анонса. Этот шаг станет стратегическим разворотом для Apple, которая традиционно ориентировалась на премиальный сегмент с высокой маржой. Выход более доступного MacBook позволит компании привлечь часть пользователей Windows 10, особенно после того как Microsoft прекратила официальную поддержку этой операционной системы.

Стоит отметить, что ранее Apple уже делала попытки выйти в более массовый сегмент, снижая цену MacBook Air на процессоре M1 до менее чем 700 долларов через сеть Walmart (американский торговый гигант). Правда, тогда это особого успеха не принесло, потому что ноутбук был устаревшим и покупали его не очень охотно. Возможно, теперь компания сменит стратегию и постарается добиться большего успеха в будущем. На данный момент самым доступным ноутбуком компании остаётся MacBook Air с процессором M4, стоимость которого начинается с 999 долларов, однако для студентов действует скидка, снижающая цену до 899 долларов. Соответственно, новый доступный ноутбук будут продавать за 799 долларов или даже дешевле — это звучит весьма доступно на самом деле, особенно с нормальным чипом.