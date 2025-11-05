Apple запустила производство недорогого MacBook Air

Стоит отметить, что ранее Apple уже делала попытки выйти в более массовый сегмент, снижая цену MacBook Air на процессоре M1 до менее чем 700 долларов через сеть Walmart (американский торговый гигант). Правда, тогда это особого успеха не принесло, потому что ноутбук был устаревшим и покупали его не очень охотно. Возможно, теперь компания сменит стратегию и постарается добиться большего успеха в будущем. На данный момент самым доступным ноутбуком компании остаётся MacBook Air с процессором M4, стоимость которого начинается с 999 долларов, однако для студентов действует скидка, снижающая цену до 899 долларов. Соответственно, новый доступный ноутбук будут продавать за 799 долларов или даже дешевле — это звучит весьма доступно на самом деле, особенно с нормальным чипом.