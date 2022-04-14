Aqara выпустила датчик движения P1 с пятилетним сроком службы батареи

Aqara выпустила датчик движения P1, обновленную версию оригинального датчика движения Aqara. Устройство имеет три режима чувствительности, с помощью которых вы можете установить расстояние, на котором сработает гаджет: высокий, средний и низкий. Эти режимы могут уменьшить количество ложных срабатываний.

Срок службы батареи датчика движения P1 составляет до пяти лет. Встроенный датчик освещенности позволяет более точно управлять гаджетом, например, вы можете настроить умное освещение так, чтобы оно включалось только в темное время суток и при обнаружении движения. Датчик имеет широкое поле зрения 170° на расстоянии до двух метров и поле зрения 150° на расстоянии до семи метров. Подставка позволяет гаджету вращаться на 360°. Вы можете использовать приложение Aqara Home для настройки таких параметров, как время ожидания обнаружения, от 1 до 200 секунд. Устройство поддерживает обновления OTA и протокол Zigbee 3.0. Гаджет также совместим с Apple HomeKit и Amazon Alexa.