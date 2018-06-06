Aquos S3 на 128 гигабайт

Появилась информация о том, что компания Sharp планирует выпустить смартфон Aquos S3 в продажу со 128 гигабайтами встроенной памяти. Это не так уж много на самом деле — большинство современных смартфонов получают даже больше памяти. Но, нужно понимать, что примерно 1 гигабайт встроенной памяти стоит 0,8-1 доллар. То есть, за лишние 128 гигабайт вы бы заплатили 130 долларов, это только себестоимость памяти. Это говорит о том, что производитель постарался выбрать максимально оптимальный вариант памяти для того, чтобы пользователь не чувствовал себя стесненным, плюс у него была возможность не отдавать за смартфон слишком уж много денег. Пока что говорить о стоимости нового устройства рано, но мы будем надеяться, что его когда-то привезут в Россию и будут продавать официально. На данный момент это лишь мечты.