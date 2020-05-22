Архитектура Zen 3 будет совместима с чипсетами AMD X470 и B450

Появилась хорошая новость для владельцев материнских плат сокета AM4, а именно чипсетов X470 и B450. Компания AMD объявила о том, что новая архитектура Zen 3 будет совместима с перечисленными чипсетами. Для этого будет необходимо прошить материнскую плату новым BIOS'ом.

Компания AMD разработает код для материнских плат AMD B450 и X470. BIOS для Zen 3 нельзя будет перепрошить на предыдущую версию, то есть обновление одностороннее. Компания заявила, что это последняя архитектура которая будет поддерживать материнские платы чипсета X470 и B450. Но все же, AMD рекомендует к покупке новые чипсеты 500-ой серии.
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