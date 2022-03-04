AsRock представила материнскую плату NFT — Z690 PG Riptide NFT Edition

AsRock представила материнскую плату NFT — Z690 PG Riptide NFT Edition. Компания предлагает дизайн, основанный на сообществе, в качестве вклада в окончательный производственный вид своей будущей материнской платы Z690 PG Riptide NFT Edition. Затем окончательный дизайн будет преобразован в NFT.

Компания будет принимать заявки на дизайн материнской платы, а пользователям будет предложено раскрасить ее (холст разделен на 4309 пикселей). Затем AsRock возьмет пять случайных дизайнов из представленных и сравнит их по пикселям. Затем доминирующий цвет будет усреднен среди рисунков и станет конечным пикселем. Проекты можно представить через сайт AsRock с 7 по 26 марта, при этом участники получат код лотереи после подачи.

Каждый участник имеет право выиграть NFT, связанный с окончательным дизайном материнской платы. Победитель, вероятно, будет владеть довольно ценным NFT к концу конкурса. 28 января ASRock продала 30 Phantom Gaming Evo NFT по цене 0,1 ETH (~ 250 долларов на тот момент) каждая. Однако, поскольку Z690 PG Riptide NFT Edition является единичным экземпляром, вполне вероятно, что на вторичных рынках он будет стоить намного дороже.