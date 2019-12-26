Asrock представила новый BIOS для чипсета x299

ASRock выпустила новый BIOS для материнских плат на чипсете Intel X299. Он обеспечивает поддержку модулей памяти RDIMM 256 ГБ. Обновление BIOS позволит установить до 2 ТБ оперативной памяти. Официальный оверклокер компании Ник Ши продемонстрировал скриншот, на котором отображена материнская плата с 1 ТБ оперативной памяти.

Ник Ши установил восемь 128 ГБ модулей LRDIMM на материнской плате X299 Taichi CLX вместе с Core i9 7900X. Оперативная память работала на максимальной частоте 2933 МГц (CL 21-21-21-47) при напряжении 1,2 В.

Оверклокеру удалось довести их до 3471,8 МГц (CL 20-24-24-56). Материнские платы Asrock являются единственными кто предлагает поддержку памяти RDIMM на X299 и то что они сделали поистине замечательно.