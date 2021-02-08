Asus ROG и IKEA выпускают мебель и аксессуары на игровую тематику

Суббренд компании ASUS, Republic of Gamers (ROG) и IKEA договорились о сотрудничестве между обоими брендами для разработки и производства различных предметов мебели и аксессуаров, специально адаптированных к особенностям игрового сообщества.

Совместные усилия уже начали приносить результаты, поскольку в прошлом месяце IKEA представила на китайский рынок разнообразную игровую мебель, надеясь распространить эту продукцию на мировой рынок в этом году. Новая игровая линейка ориентирована в основном на геймеров, использующих персональный компьютер. Компания ИКЕА разделила товары на шесть категорий. К ним относятся HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL и LÅNESPELARE.

Одно из шести семейств продуктов называется UPPSPEL и является кульминацией совместного сотрудничества обеих компаний. Семейство продуктов UPPSPEL было разработано и произведено в тесном сотрудничестве между Asus ROG и IKEA. Остальные пять семейств продуктов были разработаны исключительно компанией IKEA, хотя компания утверждает, что эти продукты были основаны на знаниях, полученных в результате сотрудничества.

Продукция включает в себя игровые столы и стулья, выдвижной ящик, подставку для кружки, подушку для шеи, кольцевой светильник, эластичный шнур для мыши, кольцевой светильник, и несколько других продуктов, которые обе компании надеются объединить, чтобы создать прекрасный игровой процесс.

Компания IKEA заявила, что мировые продажи, как ожидается, начнутся в октябре 2021 года.
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