ASUS Rog Strix Geforce RTX 3080 OC показалась на фото

После анонса новых видеокарт компании NVIDIA многие пользователи задумались о приобретении новинок. Теперь же в сети появилась фотография видеокарты ASUS Rog Strix Geforce RTX 3080 OC, которая выглядит достаточно привлекательно, плюс появилась информация о возможности разгона видеокарты. Оказалось, что производитель использует достаточно качественные чипы, благодаря чему видеокарта ASUS Rog Strix Geforce RTX 3080 OC может в режиме разгона работать на частоте 1925 МГц, чего предостаточно для абсолютно любых игровых задач. Вероятно, именно эта модель будет ставить рекорды производительности, ведь ничего похожего на рынке пока что нет и нам остается только ожидать результатов других производителей. Новостей еще нет.

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