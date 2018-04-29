Asus Zenfone 5Z протестировали в AnTuTu

2018-04-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Asus Zenfone 5Z; [745]
Флагманский смартфон Asus Zenfone 5Z, продажи которого стартуют в мае, был протестирован в бенчмарке AnTuTu. Аппарат, построенный на топовом процессоре Snapdragon 845, набрал 274499 баллов. Например, другие флагманы на том же чипсете Xiaomi Mi Mix 2s и Black Shark выбили 273741 и 279464 попугаев соответственно.

Напомним, что смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль. В качестве операционной системы здесь используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0

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