Asus Zenfone Max Pro M1 получил версию на 6 ГБ ОЗУ

Компания Asus довольно неожиданно выпустила в Индии новую версию смартфона Zenfone Max Pro M1, которая оснащается 6 ГБ оперативной памяти. В Индии аппарат оценен в 220 долларов, в то время как обычные версии доступны за 160 и 190 долларов.

Напомним, что Zenfone Max Pro M1 оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+5 Мп или 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8 или 16 Мп, двумя слотами под SIM-карты и одним под карты памяти microSD, а также чистой ОС Android 8.1 Oreo без фирменной оболочки.