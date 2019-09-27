Asus представила материнскую плату для рабочей станции

Asus предлагает платы не только для настольного сегмента, но и для рабочей станции и серверной части. Компанией был разработан ASUS Pro WS C422-Ace специально для процессоров Intel Xeon W.

Плата поддерживает процессоры Skylake, на разъем LGA2066 можно установить начиная с 4-х ядерного, заканчивая 18 ядерным процессором. Поддержка восьми каналов памяти DDR4, с тактовой частотой 2933 МГц. Максимальный объем до 512 ГБ ОЗУ.

ASUS Pro WS C422-Ace обеспечена 6 портами SATA 6 ГБ/с, один порт M.2 и один порт U.2. Встроенный звук использован от Realtek ALC1220, включая пять аудио-конденсаторов и два гигабитных порта LAN. Модель имеет 12+2 фазную цепь питания процессора.

Ориентировочная цена около 400 евро.