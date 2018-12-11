Asus представила новые смартфоны Zenfone Max и Zenfone Max Pro

Asus представил смартфоны Zenfone Max и Zenfone Max Pro. Завтра они поступят в продажу в Индонезии, а 18 декабря в Индии. Оба смартфона работают на Android и получат Android 9 Pie в январе. Кроме того, после покупки, дается в подарок 100 ГБ хранилища Google Drive. Asus Zenfone Max Pro оснащен чипсетом Snapdragon 660 и 6,26-дюймовым экраном с разрешением 1080p+. Что делает его конкурентом между Xiaomi Mi A2. Во всяком случае, базовая модель имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти.

Pro версия имеет заднюю двойную камеру 12 + 5MP (с сенсорами Sony IMX486, пикселями 1,25 мкм, диафрагмой f / 1,8). Второй модуль - это датчик глубины резкости. В телефоне установлен огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч. На задней панели присутствует сканер отпечатков пальцев.

Asus Zenfone Max также имеет размер экрана 6,26 дюйма, но с разрешением 720p+. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 632 и имеет аккумулятор емкостью на 4000 мАч. Задняя камера оснащена основным модулем 13MP (1,12 мкм, f / 1,8) и датчиком глубины 2MP. Эта камера также может снимать видео в 4K. Оба смартфона имеют разъемы для наушников 3,5 мм.