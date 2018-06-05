Asus представляет блок питания Asus ROG Thor с OLED-экраном

Asus объявила о выпуске своего блока питания Thor. Первый источник питания мощностью 1200 Вт имеет небольшой встроенный дисплей, который показывает потребление энергии в режиме реального времени. Новая серия сертифицирована Platinum и он совместим с RGB Aura SYNC.

Asus ROG Thor - это само воплощение мощности, который имеет сертификацию 80 Plus Platinum, предназначенный для поддержки разогнанных процессоров и нескольких видеокарт одновременно. ROG Thor 1200W Platinum, блок питания мощностью 1200 Вт с сертифицированным IP5X 140-мм вентилятором с поддержкой Aura Sync. Главной фишкой является OLED-экран, который показывает подаваемую мощность блока питания в режиме реального времени.

Asus ROG Thor должен быть доступен к концу августа / началу сентября. цена неизвестна. ASUS также работает над вариантом 850W, который, скорее всего, будет выпущен через месяц после выпуска старшей модели.