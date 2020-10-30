Asus представляет игровой маршрутизатор в белом цвете с Wi-Fi 6

Asus выпустила свой первый белый игровой маршрутизатор с Wi-Fi 6, которое получила название RT-AX56U Youth Edition.

Игровой маршрутизатор RT-AX56U оснащен четырехъядерным процессором Broadcom с частотой 1,5 ГГц и поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6. Маршрутизатор почти полностью выполнен в белой цветовой гамме с минималистичной, но угловатой философией дизайна. Благодаря четырехъядерному процессору с частотой 1,5 ГГц от Broadcom и чипу Wi-Fi 6 игровой маршрутизатор теоретически может достичь максимальной скорости 9,6 Гбит/с.

Asus RT-AX56U поддерживает черную технологию OFDMA и MU-MIMO, которая позволяет подключать несколько устройств одновременно, без задержки и может подключаться к любому интеллектуальному устройству в домах пользователей. RT-AX56U Youth Edition продается о специальной скидкой при первой продаже по цене 58 долларов.
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