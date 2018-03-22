Atari VCS могут анонсировать

Появилась информация о том, что новая приставка Atari VCS будет выпущена в самое ближайшее время и что стоимость новинки составит 250 долларов. Это достаточно доступно ,учитывая конкурентов по рынку, но стоит понимать, что покупать такую приставку массово будут лишь ради каки-то игр, которые любили ранее. Никто не будет покупать приставку с таким именем, если там не будет парочки крутых новинок, от которых всем просто голову снесет. Просто хороших игр и так предостаточно на других платформах, зачем пользователю отдавать свои деньги за Atari VCS? Вот и посмотрим что нам покажут производители, когда устройство выйдет на рынок. После успеха консоли Nintendo есть ощущение, что случится это максимально скоро. Будем ждать с нетерпением, особенно интересно посмотреть на дизайн новинки.