Atari VCS покажут в 2019 году

В интернете появилась информация о том, что консоль Atari VCS, которую планируют выпустить в свет в 2019 году, получит поддержку 4К разрешения на 60 кадрах в секунду. Это довольно мощное заявление, ведь не все современные топовые консоли могут этим похвастаться. Помимо этого, нам не совсем понятно какие игры будут выпущены для этой консоли, чтобы она могла порадовать потенциального покупателя такой качественной картинкой. Все же, если у производителя в запасе только ретро-игры, то какой смысл ставить такое мощное железо. Если же будет какая-то новинка, то почему не было анонсов или чего-то в таком духе, что позволило бы заинтересовать фанатов? Как-то странно пиарщики Atari относятся к будущему релизу. Будем ждать больше информации о девайсе, чтобы рассказать вам все самое интересное и увлекательное.