Atari VCS стоит 200 баксов...

Появилась информация о приставке Atari VCS, но она не понравится фанатам. Во-первых, устройство продают за 200 долларов в оригинальном виде и за 300 в виде варианта с вставками настоящего дерева. То есть, предлагают переплатить 100 долларов за дизайн корпуса, который потом будет припадать пылью. Во-вторых, внутри будет установлено 100 игр из классических линеек. Нет никакой информации о встроенной памяти, что наталкивает нас на мысль, что покупаешь консоль, а там помимо встроенных игр больше ничего не будет. В-третьих, разработчики вообще ничего не говорят о новых играх, только про старые вещают. Это значит, что новинок и правда может не быть вовсе. Получается неплохой такой эмулятор старых игр за 200 долларов. Уж лучше тогда Nintando купить за 7000 рублей и не тратить лишние деньги на эти вот поделки.