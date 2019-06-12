Atari VCS стоит 249 долларов

Длительное время в сети обсуждали возможность выпуска игровой консоли Atari VCS, которая позволит фанатам играть в те игры, которые были популярны лет двадцать назад. Конечно, многие надеялись на то, что компания возьмет да и запустит современный вариант консоли с крутыми играми, но на это нужно слишком уж много денег. Так что Atari VCS оказалась ретро-консолью с ценником в 249 долларов и если вы очень хотите, то можно уже сейчас оформить предварительный заказ и получить приставку раньше всех остальных. Хотя, в нашем регионе такая приставка не будет пользоваться особым спросом, так как оригинальные игры к нам тоже завозили крайне редко. Но, фанатам Atari VCS точно понравится, ведь гаджет выполнен в очень стильном корпусе.