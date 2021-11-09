Atom Studios запускает новые экологически чистые чехлы для iPhone 13

Atom Studios запускает несколько новых экологически чистых чехлов для iPhone 13 в Великобритании, они также запускают несколько новых чехлов для AirPods Pro и зарядные кабели. Чехлы также доступны для ряда других моделей iPhone.

Компания заявила, что также работает над рядом экологически чистых аксессуаров для устройств Samsung, которые будут выпущены в следующем году. Корпуса изготовлены из широкого спектра экологически чистых материалов, включая дерево, силикон и др. Чехлы для iPhone из материала Split Wood Fiber изготовлены из древесного волокна, специально разработанного Atom Studios и представляющего собой комбинацию переработанного дерева и ингредиентов на основе кукурузного крахмала - совершенно уникальная и экологически безопасная альтернатива пластику в чехлах для телефонов. Он имеет упругую поверхность и, в отличие от пластика, не показывает царапин, пятен или износа, как пластик. Используемый алюминий марки 5052 также используется в архитектуре и самолетах, поскольку он тонкий но прочный. Анодированный алюминий также подлежит вторичной переработке. Модели iPhone 13 MagSafe совместимы с магнитами на 50%, чем промышленный стандарт, что обеспечивает наиболее безопасное соединение MagSafe.