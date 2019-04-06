Аудио-ключ для устройств с USB-C - Hidizs Sonata HD DAC Cable II

2019-04-06, Автор - Anna; Продукт - Hidizs Sonata HD DAC Cable II; [79]
Универсификация идёт настолько быстро, что 3,5 TRS джэк постепенно становится пережитком, портативный усилитель с цифро-аналоговым преобразователем от Hidizs станет отличной покупкой.

По внешнему виду Вы получаете просто переходник с разъёма USB Type-C на стандартный TRS разъём 3,5 мм для наушников. DAC Cable улучшает качество звука мобильных телефонов по сравнению с обычным выходом 3,5 мм. Улучшенное соотношение сигнал/шум до 114 дБ дает меньше искажений по сравнению с обычными мобильными телефонами. Также это будет хорошим выбором для владельцев мобильных телефонов лишённых стандартного миниджека для наушников.

Кабель прошёл сертификацию Hi-Res от SONY. Его чип DAC помогает вашим мобильным телефонам воспроизводить Hi-Res аудио с частотой 24 бит/192 кГц. Кабель сплетён из четырёх медных жил высокой степени очистки. Аксессуар полностью совместим с Windows / MacOSX / Android, и на всех устройствах работает по принципу Plug&Play. Hidizs Sonata HD доступен за $ 27,99.

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