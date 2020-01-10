Autel EVO II снимает в 8К

Официально представлен новый квадрокоптер Autel EVO II, который не только выглядит очень привлекательно и стильно, но и может похвастаться достаточно крутой функцией записи видео в разрешении 8К. Да, технологии дошли уже до того уровня, когда любой пользователь может снимать видео не просто в 4К, но и 8К-разрешении. Ранее такого уровня видео было доступно только на больших дорогих камерах, которые снимали фильмы для кинотеатров и все в таком духе. Однако теперь вы можете купить устройство, отправить его в воздух и получить море удовольствия от снятого контента. Конечно, стоимость Autel EVO II пока что не называется, но производитель уверен, что это будет популярный продукт среди пользователей, снимающих свои видео для YouTube.