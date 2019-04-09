Не беспокойтесь о том что ваши любимцы останутся голодными, для этого есть автоматическая кормушка PetSafe Smart Feed.

Это устройство для кормления домашних животных подключается к вашему Wi-Fi, что позволяет вам знать, о наличии еды в миске или в кормушке. Приложение позволяет вам планировать время кормления, отслеживать кормление вашего питомца и даже настраивать параметры. Вы можете установить до 12 различных времен приема пищи или использовать опцию «кормить сейчас», чтобы кормить своего питомца одним нажатием кнопки.

Кормушка для домашних животных также предлагает гибкие порции, в диапазоне от 1/8 чашки до 4 чашек, чтобы удовлетворить любого питомца. Система поставляется с опцией «Медленная подача», при которой еда подается медленно в течение пятнадцати минут. Также, вы будете получать оповещения, чтобы вы могли контролировать кормление вашего питомца, даже когда вас нет дома.