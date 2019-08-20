Автоматический штопор Xiaomi Circle Joy

2019-08-20, Автор - Ramil; Продукт - Xiaomi ; [54]
Таким девайсом, как электрический штопор уже вряд ли кого удивишь, однако, Xiaomi, как всегда, нашла способ внести «изюминку» в конструкцию, сделав подобный прибор полностью автоматическим. Circle Joy cпециализируется как раз на продукции связанной с вином.

Комплектация: штопор, инструкция, нож для фольги, зарядный кабель (10см).

Штопор имеет классическую, для подобных девайсов, форму в виде цилиндра из пластика и нержавеющей стали, состоящего из двух половинок: управляющего блока с двигателем и прозрачной части, в которой вращается винтовой элемент. Отличием от других «собратьев» является полное отсутствие каких-либо кнопок управления. Корпус гладкий, с приятным софттач покрытием.

В верхней части корпуса просматриваются лишь малозаметные точки светодиодов уровня заряда батареи, с одной стороны, и зарядный microUSB разъем — с другой.

Внутри прозрачной части штопора находится подпружиненная гильза, обеспечивающая ровное извлечение пробки из бутылки в процессе работы винтового элемента. Острие винта острое.


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