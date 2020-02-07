Автомобиль Nuro ездит без водителя

Все мы знаем о том, что крупные производители автомобилей работают в направлении создания беспилотных автомобилей, которые будут доставлять человека в нужную точку самостоятельно. Правда, практически всегда в таких авто все же предусматривают наличие водителя за рулем, который в ответственной ситуации будет принимать контроль на себя. Однако компания Nuro получила право на тестирование беспилотного авто на дорогах США, в котором нет такой функции. То есть, автомобиль будет полностью автономен и использовать его сможет любой даже без наличия водительских прав. Конечно, это не касается больших городов с морем транспорта, но в небольших городах с меньшим уровнем дорожного трафика такое авто вполне реально использовать.