Автомобильная магнитола Sony XAV-AX8000

Sony представила магнитолу с 9-дюймовым экраном для старых автомобилей.

Компания Sony представила автомобильную магнитолу Sony XAV-AX8000, предназначенную прежде всего для относительно старых автомобилей, в которых в принципе нет мультимедийных систем, не говоря о каких-то сенсорных экранах.

Sony XAV-AX8000 получила сенсорный экран диагональю 8,95 дюйма разрешением 800 х 400 пикселей с антибликовым покрытием, положение которого можно отрегулировать по нескольким направлениям. Стоит отметить, что устройство имеет типоразмер 1 DIN, то есть устанавливается в одно стандартное отверстие (50 х 180 мм) на приборной панели.

Магнитола Sony XAV-AX8000 получила поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, а также персональных помощников Siri и Google Assistant. Головное устройство оснащено встроенным усилителем и эквалайзером.

Под дисплеем есть и аналоговые клавиши для быстрого доступа к наиболее популярных функциям. Есть возможность подключения камеры заднего вида.

Цена устройства составляет 600 долларов.