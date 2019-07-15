Автомобильная зарядка-трансмиттер Baseus

Можно организовать сопряжение устройства сразу с двумя смартфонами: один будет транслировать музыку на стереосистему автомобиля, а второй — принимать звонки, в том числе с помощью встроенного микрофона самого аксессуара. Не понадобится и отдельное зарядное устройство для гаджетов: его функцию возьмут на себя USB-разъёмы на корпусе.Замена автомобильной магнитолы — это не только лишние расходы, но и время на установку. Отложить хлопотное занятие по замене сломанной или устаревшей модели можно с помощью трансмиттера с питанием от прикуривателя. Помимо беспроводного модуля, в нем есть слот для карт памяти microSD и FM-приёмник. Регулировать громкость и переключать треки или станции можно с помощью элементов управления на корпусе прибора.Стоимость новинки составит 12 долларов.