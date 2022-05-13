Автомобильное зарядное устройство RETECK

Сегодня представлено новое зарядное устройство RETECK для приборной панели, разработанное как самая мощная и в то же время самая тонкая складная система беспроводной зарядки, которую можно установить на приборную панель вашего автомобиля. Специально разработанный для линейки устройств Apple, RETECK имеет гибкую силиконовую конструкцию и оснащен сильными магнитами, чтобы ваш телефон надежно оставался на месте во время движения.

Забудьте о толстых креплениях для телефонов и зарядных устройствах для автомобилей, которые невозможно отрегулировать. RETECK предлагает вам тонкое 15-миллиметровое зарядное устройство для телефона, которое сочетает в себе всю прочность самых толстых креплений, но с элегантностью и регулируемостью тонкого держателя — простое в использовании, легкое в переноске и легкое в хранении. С помощью складного магнитного зарядного устройства RETECK вы можете быстро зарядить свой телефон мощностью до 15 Вт. Это зарядное устройство поддерживает протокол QI и позволяет заряжать телефон во время движения.
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