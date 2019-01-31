Автомобильное зарядное устройство SuperVOOC от компании OPPO

Компания OPPO выпустила автомобильное зарядное устройство SuperVOOC с функцией быстрой зарядки.

Гаджет имеет корпус из карбоновой отделки. Он поддерживает зарядку 50 Вт, поэтому он спокойно подойдет для последних выпущенных смартфонов Oppo Find X Flash Edition, Find X Lamborghini Editon и Oppo R17 Pro.

Конечно же данное устройство подойдет для каждого смартфона, но заряжать она будет с напряжением 5V / 2A. Поставляется зарядное устройство без каких-либо кабелей, и стоимость его составляет 30 долларов.