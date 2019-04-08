Автономный интерактивный сенсорный проектор Puppy Cube

Превратите любую поверхность в сенсорный экран с помощью автономного интерактивного сенсорного проектора Puppy Cube.

Совместимое с плоскими поверхностями, это устройство позволяет получить доступ к сенсорному экрану в любое время. Используя технологию AnyTouch, Puppy Cube реагирует так же, как и емкостный дисплей. Кроме того, он проецирует до 100 дюймов контента в 4K всего в 0,5 метрах от стены. Работая на собственной версии ОС Android, автономный интерактивный сенсорный проектор работает практически с любым приложением для Android. Предлагая автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и автофокусировку, проектор можно быстро и легко настроить. Также, Wireless Sharing позволяет вам транслировать видео с вашего компьютера, делиться экраном и транслировать контент с телефона. Он также предоставляет несколько вариантов подключения, включая Bluetooth, AirPlay, Miracast, DLNA и порт HDMI.