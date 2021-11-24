AxiomTek выпустила материнскую плату GMB140 со встроенным процессором Ryzen V1000

Axiomtek Gaming - бизнес-подразделение Axiomtek, ведущего разработчика и производителя промышленных продуктов для ПК представила GMB140, свою мощную материнскую плату Mini-ITX с процессором AMD Ryzen Embedded V1000 / R1000. Обладая эффективной стратегией закупок и хорошими отношениями с AMD, Axiomtek может доставить GMB140 в короткие сроки, чтобы удовлетворить потребности клиентов - в игровой индустрии, розничной торговле или здравоохранении - во время глобального дефицита материалов.

Компактный GMB140 обеспечивает мощные вычисления с процессором AMD «Zen» и великолепную производительность обработки изображений с графикой AMD Radeon Vega Graphics, обеспечивая потрясающее визуальное восприятие. GMB140, интегрированный с высокопроизводительным процессором, графическим процессором и расширенными возможностями ввода-вывода, предлагает превосходную вычислительную производительность и возможность работы с несколькими дисплеями, что делает его подходящим для встроенных графических приложений, таких как игровые автоматы казино, медицинская визуализация, интерактивные киоски, видеонаблюдение и многое другое. GMB140 поставляется с двумя разъемами DDR4 SO-DIMM с объемом памяти до 32 ГБ. Для гибкого игрового модуля ввода-вывода он предлагает возможность расширения с помощью одного слота PCIe x16 и одного слота для мини-карты PCIe. Для богатых интерфейсов ввода-вывода он имеет семь портов USB, шесть портов RS-232, линейный выход HD audio 5.1-CH, два порта GbE LAN, два порта SATA 3.0 и 8-битный GPIO. Кроме того, GMB140 поддерживает дополнительный 9-битный последовательный порт для протокола SAS 6.02 с исходным кодом. Он также поддерживает долгосрочную поставку в течение всего срока службы.