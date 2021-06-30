Axiomtek представила материнскую плату MANO540 Mini-ITX SBC

Компания Axiomtek представила материнскую плату MANO540 Mini-ITX SBC на базе процессоров Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 10-го поколения FCLGA1200. Новинка поддерживает оперативную память DDR4-2933, 2666, 2400 SO-DIMM и поддерживает максимальный объем до 64 ГБ. На плате есть один M.2 Key для накопителей формата 2242/2280/3042/3052. Кроме того, имеется один слот PCIe x16. Материнская плата интегрирована со встроенным графическим ядром Intel.

Материнская плата MANO540 Mini-ITX SBC имеет компактный размер, благодаря чему ее можно использовать в компактных системах или вычислительных устройствах. Модель оснащена различными разъемами ввода-вывода, включая два LAN-разъема с контроллером Intel Ethernet i211-AT и Intel Ethernet Connection i219-LM, два порта USB 3.2 Gen1, пять портов USB 2.0, RS-232/422/485. с питанием + 5 / + 12В, одним аудиокодеком RS-232 и аудиокодеком HD.