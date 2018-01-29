Azio Retro Classic стоит 220 долларов

В последнее время дизайн клавиатур уже исчерпал свои ресурсы и разработчики пошли на самые интересные и странные меры - новинка Azio Retro Classic получила круглые клавиши, как на печатной машинке, что позволяет вам работать с большим удовольствием и комфортом, плюс сама клавиатура беспроводная, она отлично подойдет для какого-то небольшого компьютера, который будет стоять за столом, а на рабочем месте у вас будет только монитор и клавиатура с мышкой. Правда, стоит такое решение 220 долларов, плюс доставка из США окажется неприятным бонусом к стоимости, в итоге клавиатура стоит как самая дорогая геймерская клавиатура с подсветкой, макросами и массой дополнительных функций, только в Azio Retro Classic того всего нет. Конечно, это дело вкуса и если продукт вам нравится, то почему не взять, но мне кажется, что слишком дорого.