BIOSTAR анонсировала материнскую плату B660MX-E PRO Micro-ATX

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, представляет новую материнскую плату B660MX-E PRO. Материнская плата BIOSTAR B660MX-E PRO, обладающая набором отличных базовых функций и функций, является одной из лучших материнских плат начального уровня на рынке.

Благодаря надежной поддержке процессоров Intel 12-го поколения материнская плата B660MX-E PRO обладает столь востребованными функциями, как PCIe 4.0, PCIe M.2.4.0 и Wi-Fi 6E, что обеспечивает универсальное удобство использования. Четыре слота для высокоскоростной оперативной памяти DIMM DDR4 позволяют установить до 128 ГБ памяти DDR4 с повышенной тактовой частотой до 4600 МГц. 10-фазная схема питания, управляемая фирменной цифровой ШИМ-технологией BIOSTAR, обеспечивает стабильную подачу питания на все компоненты, что защищает и увеличивает срок службы оборудования.

Материнская плата B660MX-E PRO поставляется с полной задней панелью ввода-вывода, учитывая ее форм-фактор Micro-ATX, с широкими возможностями подключения для повседневного использования. 2 антенных порта WIFI и гигабитный порт LAN на базе чипсета Intel I219V обеспечивают стабильное сетевое подключение для пользователей, которые хотят транслировать онлайн-контент или многопользовательские онлайн-игры. Один порт PS/2 для клавиатуры/мыши позволяет использовать старые периферийные устройства, в то время как 6 портов USB, состоящих из 4 портов USB 3.2 (Gen1) и 2 портов USB 2.0, обеспечивают широкие возможности подключения со значительной скоростью передачи данных, разработанной с удобной для пользователя компоновкой.

Комментарии и отзывы BIOSTAR B660MX-E PRO Micro-ATX
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