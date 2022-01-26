BIOSTAR анонсирует новые материнские платы серий B660 и H610

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, графических карт и устройств хранения данных, представляет новые материнские платы серии B660/H610, предназначенные для работы с новейшими процессорами Intel 12-го поколения. Стремясь продемонстрировать свои превосходные технологии и дизайн продукта, BIOSTAR представляет три лучшие материнские платы среднего и начального уровня.

Следуя успеху своих предшественников, новые материнские платы B660MX-E, H610MX-E и H610MH представляют собой лучшие материнские платы формата micro-ATX, выходящие в новом году, со стильным дизайном, отличными функциями и поддержкой бренда, ориентированной на массы. Эти материнские платы, полностью совместимые с процессорами Intel 12-го поколения и обладающие всеми основными функциями и возможностями подключения, являются отличным выбором для сборок.

Все три материнские платы поставляются с возможностью установки 2 модулей DIMM оперативной памяти DDR4. H610MX-E и H610MH поддерживают повышение тактовой частоты оперативной памяти до 3200, в то время как B660MX-E на базе чипсета Intel B660 может стабильно разгоняться до 4000 МГц при максимальном объеме оперативной памяти 64 Гб.

Материнские платы B660MX-E и H610MX-E поставляются со встроенной поддержкой PCI-E M.2 (E Key) и встроенным портом для антенны WiFi. Кроме того, обе материнские платы оснащены выходным портом DVI для дополнительных возможностей вывода изображения на дисплей.

Кроме того, все три материнские платы поставляются с первоклассной 10-фазной схемой питания, разработанной для материнских плат BIOSTAR.