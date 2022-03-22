BIOSTAR объявляет о поддержке новейших процессоров Ryzen 5000 и Ryzen 4000 для настольных ПК

BIOSTAR с гордостью представляет первую партию материнских плат, готовых поддерживать новейшие процессоры AMD Ryzen серии 5000/4000. В первую очередь отвечая на высокий спрос на рынке среднего класса, BIOSTAR выпускает комплексное обновление BIOS для материнских плат B550, A520, B450 и A320, которое делает их совместимыми с новейшими процессорами AMD Ryzen серии 5000/4000. Пользователи могут либо выбрать оптимальную комбинацию производительности, используя высокопроизводительную материнскую плату BIOSTAR с процессором Ryzen 7 5800X3D, либо создать конкурентоспособную по цене платформу, используя материнскую плату BIOSTAR основной серии с процессорами Ryzen 3 4100.