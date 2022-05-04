BIOSTAR представила новую материнскую плату B660M-SILVER

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, графических карт и устройств хранения данных, сегодня представила свою новую материнскую плату B660M-SILVER. Разработанный на базе чипсета Intel B660, B660M-SILVER обеспечивает беспрецедентную совместимость со всеми новейшими процессорами Intel 12-го поколения. Новая материнская плата B660M-SILVER отлично подходит для создателей контента, геймеров или в качестве прочной основы для ПК для повседневного использования. Это мастер на все руки, рассчитанный на широкий спектр использования. Материнская плата B660M-SILVER с фирменным стилем BIOSTAR серии SILVER и дополнительными возможностями настройки RGB делает любую сборку особенной.

Материнская плата B660M-SILVER поддерживает до 4 модулей оперативной памяти DDR4 общей емкостью 128 ГБ, способных работать на повышенных тактовых частотах до 5000 МГц. Кроме того, он оснащен новейшим слотом PCI-E 5.0 x16, который повышает производительность любой новейшей графической карты, обеспечивая превосходную подачу питания и эффективность производительности, которые обеспечивают потрясающие игровые возможности AAA с более быстрой и плавной частотой кадров.

Такие технологии, как M.2 PCI-E 4.0 (64 Гбит/с) и SATA 6 Гбит/с, обеспечивают более высокую скорость передачи данных и достаточный объем памяти для B660M-SILVER. Благодаря запатентованной 12-фазной схеме питания Biostar в сочетании с их известной технологией DIGITAL PWM, новая материнская плата B660M-SILVER создает прочную основу для лучшей поддержки оборудования и долговечности.

Что касается интерфейсов, BIOSTAR не пожалела средств в плате B660M-SILVER. Предоставление пользователям широких возможностей подключения и вывода, таких как несколько портов USB, в том числе USB 3.2 Gen2 Type-A, USB TYPE-C с максимальной скоростью передачи данных 10 Гбит/с и порты USB 2.0, порты HDMI, а также порты DISPLAY и DVI-D для четкого, кристально чистого изображения, технология Realtek ALC1220 7.1-канальный Blu-ray Audio для полного погружения пользователя, а также порт LAN на базе Realtek RTL8125B (2,5 GbE LAN), что делает B660M-SILVER универсальной материнской платой.