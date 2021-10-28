BIOSTAR представляет линейку материнских плат Z690

BIOSTAR объявляет о выпуске новейших материнских плат Intel серии Z690. Были представлены стильные новые модели материнских плат Intel серии Z690 с передовыми технологиями. Разработанные для работы с новейшими процессорами Intel 12-го поколения, новые материнские платы BIOSTAR идеально подходят для геймеров, желающих играть в лучшие игры AAA, и для энтузиастов ПК.

BIOSTAR планирует предложить широким массам три новых захватывающих модели материнских плат формата ATX. Последние флагманские материнские платы BIOSTAR, Z690 VALKYRIE, Z690A VALKYRIE, являются звездами шоу, построены с захватывающими новыми функциями, а материнская плата RACING Z690GTA, предназначена для казуальных игр и создателей контента, ориентированных на стиль для любого случая.

Материнские платы Z690 VALKYRIE и Z690A VALKYRIE являются флагманскими материнскими платами высшего класса от BIOSTAR. Материнские платы с поддержкой PCIe-5.0 обеспечивают максимальную аппаратную совместимость на рынке. Они также обладают дополнительными функциями, такими как конструкция с 20-фазным питанием, обеспечивающая непрерывное стабильное питание всех компонентов, что значительно повышает производительность и долговечность системы. Кроме того, новый Z690 VALKYRIE совместим с памятью DDR5 и предназначен для извлечения максимальной производительности из новейших модулей оперативной памяти.

Благодаря новому уникальному дизайну брони, украшающему фирменные золотые и розовые линии VALKYRIE, материнские платы Z690 VALKYRIE и Z690A VALKYRIE намного превосходят остальных своих конкурентов. Новая система отвода тепла, встроенная в крышку печатной платы бронированного редуктора, содержит фирменные ребра радиатора BIOSTAR, обеспечивающие активное охлаждение благодаря полностью медному основанию и металлической задней панели. Материнские платы серии VALKYRIE - самые востребованные материнские платы на рынке.