BIOSTAR представляет материнскую плату RACING Z690GTA

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и запоминающих устройств, объявляет о выпуске новой материнской платы RACING Z690GTA. Выйдите на поле битвы с уверенностью с известной материнской платой BIOSTAR RACING серии Z690GTA. Разработанная на базе чипсета Intel Z690 с новейшим разъемом LGA1700, новая материнская плата RACING Z690GTA - лучший выбор для работы с новейшими процессорами Intel 12-го поколения Alder Lake.

Продолжая наследие своих предшественников, новая материнская плата RACING Z690GTA выглядит и ощущается потусторонним. Стиль, мощь и изящество заключены в захватывающий новый дизайн брони. Материнская плата со вкусом спроектирована так, чтобы любой ПК выделялся среди остальных. Благодаря 17-фазной силовой конструкции и броне с активным охлаждением с радиатором на ребрах, BIOSTAR в этом году активно сосредоточился на стабильном управлении питанием и рассеивании тепла, что значительно повысило производительность и долговечность своих компонентов.

PCIe-5.0 - еще одна важная функция, добавленная к материнской плате BIOSTAR, обеспечивающая непревзойденный прирост производительности для любых новейших графических карт AMD и NVIDIA. Новая материнская плата RACING Z690GTA поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4 через 4 модуля DIMM, способных поддерживать разгон до 5000+ МГц.

Эффективная технология хранения, такая как PCIe M.2 4.0 (64 Гбит / с), доступна на всех последних материнских платах BIOSTAR. Благодаря различным портам PCIe M.2 3.0 (32 Гбит/с), M.2 4.0 (64 Гбит/с) и 8x SATA III (6 Гбит/с) BIOSTAR обеспечивает быстрое и эффективное хранилище для любого использования. Упакованный до краев, RACING Z69GTA имеет полноценную панель REAR I / O. На материнской плате RACING Z690GTA имеется 8 портов USB, 5 из которых являются портами USB 3.2 (Gen2), 2 порта USB 2.0 и 1 порт USB 3.2 (Gen2) TYPE C.
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